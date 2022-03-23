Доставка и Монтаж в один день

Перед установкой измеряем толщину металла при Вас

Работаем по области (в радиусе 300 км от МКАД)

Компания «Белый забор» — молодая, но полностью состоит из команды профессионалов. Имеем собственное производство по всем стандартам и ГОСТам. Установка заборов под ключ. Наша задача сделать рынок заборов прозрачным, понятным и доступным каждому заказчику.

В нашей компании работают только квалифицированные монтажники с опытом работы более 10 лет, а также выездные специалисты, которые проконсультируют Вас, покажут образцы и заключат договор у Вас на участке.

Наш отдел закупок тщательно отбирает металл для Вашего забора. Это позволяет качественно выполнять заказы на любые заборы, ворота или навесы в кратчайшие сроки и по выгодной цене. Вы можете подобрать комплектацию под любые потребности и любой бюджет.

Белый Забор — это полный комплекс услуг по строительству металлоконструкций от подбора до установки готового ограждения.