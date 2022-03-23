Преимущества
Работаем с 2008 года
Работаем по области (в радиусе 300 км от МКАД)
Срок изготовления от 1 недели
Собственное производство (Работаем без посредников)
Собственные бригады монтажников (Опыт работы более 10 лет)
Перед установкой измеряем толщину металла при Вас
Бутирование столбов ворот и калитки в подарок
Установка забора на Сваи
Доставка и Монтаж в один день
Гарантия 3 года

Наши услуги

Ворота

Навесы

Профнастил

Стоимость от 1670 р.

Евроштакетник

Стоимость от 1866

Сетка рабица

Стоимость от 579 р.

3D заборы

Стоимость от 1500 р.

Из профильной трубы

Стоимость от 2000 р.

Компания «Белый забор» — молодая, но полностью состоит из команды профессионалов. Имеем собственное производство по всем стандартам и ГОСТам. Установка заборов под ключ. Наша задача сделать рынок заборов прозрачным, понятным и доступным каждому заказчику.

В нашей компании работают только квалифицированные монтажники с опытом работы более 10 лет, а также выездные специалисты, которые проконсультируют Вас, покажут образцы и заключат договор у Вас на участке. 

Наш отдел закупок тщательно отбирает металл для Вашего забора. Это позволяет качественно выполнять заказы на любые заборы, ворота или навесы в кратчайшие сроки и по выгодной цене. Вы можете подобрать комплектацию под любые потребности и любой бюджет. 

Белый Забор — это полный комплекс услуг по строительству металлоконструкций от подбора до установки готового ограждения. 

 